Il calciatore lo butta a terra: botte in campo per l'ex arbitro Byron Moreno (Di giovedì 30 marzo 2023) L'ex arbitro, oggi 53 enne, divenuto celebre per aver contribuito ad eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone favorendo proprio la Corea del Sud è stato aggredito in campo da un calciatore ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) L'ex, oggi 53 enne, divenuto celebre per aver contribuito ad eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone favorendo proprio la Corea del Sud è stato aggredito inda un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tusciaweb : Il rigore non c’è, giovane calciatore butta il pallone fuori dai pali… Castiglione in Teverina - Il rigore non c'è… -