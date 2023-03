Il buco nero che ha 30 miliardi di volte la massa del Sole scoperto dagli scienziati Uk: «Uno dei più grandi mai rilevati» (Di giovedì 30 marzo 2023) Trenta miliardi di volte la massa del Sole. Sono queste le dimensioni di un (gigante) buco nero. Uno dei più grandi mai rivelati fino a oggi. La scoperta è stata fatta da un gruppo di scienziati, guidati da James Nightingale, della Durham University, nel Regno Unito e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Monthly Notice della Royal Astronomical Society. «Questo particolare buco nero, che è circa 30 miliardi di volte la massa del nostro Sole, è uno dei più grandi mai rilevati è al limite superiore delle dimensioni che crediamo possano teoricamente raggiungere i buchi neri, quindi si tratta di una scoperta ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Trentadiladel. Sono queste le dimensioni di un (gigante). Uno dei piùmai rivelati fino a oggi. La scoperta è stata fatta da un gruppo di, guidati da James Nightingale, della Durham University, nel Regno Unito e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Monthly Notice della Royal Astronomical Society. «Questo particolare, che è circa 30diladel nostro, è uno dei piùmaiè al limite superiore delle dimensioni che crediamo possano teoricamente raggiungere i buchi neri, quindi si tratta di una scoperta ...

