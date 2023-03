Il bergamasco Carlo Alberto Buttarelli nuovo Presidente di Federdistribuzione

(Di giovedì 30 marzo 2023) Si è riunita nella giornata di giovedì 30 marzo l’Assemblea annuale delle aziende associate, che ha nominatodi. Il, in carica da oggi, succede adFrausin, al quale va il ringraziamento degli associati per il ruolo svolto negli anni di mandato., 65 anni, ha maturato una solida esperienza nel settore GDO, frutto di un lungo percorso professionale maturato in diverse aziende, tra cui il Gruppo Lombardini, dove ha ricoperto diversi ruoli fino alla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale, il Gruppo Unicomm, dove ha guidato la Direzione Commerciale, Leader Price ...

... 1971) nel territorio, lungo il sentiero che da Nembro conduce alla frazione di Lonno. L'... come l'antica Via Valeriana, il cammino di Santa Giulia, quello diMagno, il sentiero Verde ...... culminate con la morte diGiuliani. Ad ogni buon conto cinque anni dopo, quando la ... Che Vecchi,di Calcinate, fosse in Francia lo si sapeva da tempo. Arrestato in una casa occupata a ...Un corpo per tutti - Biografia del mestiere di attrice di Sonia, Einaudi, pag. 152, ... come Carmen Consoli , Piero Pelù ,Lucarelli e Stefano Bollani . Bandabardò , Se mi rilasso ...

Il sogno di Carlo Beltrami si è avverato: inaugurata a Leffe la pasticceria del vincitore di Bake Off Prima Bergamo

Carlo Ceresa, originario della Val Brembana, realizzò opere di alta qualità e in numero elevato, svolgendo la sua attività in tutto il territorio di Bergamo. L’intento di questa mostra è quello di val ...Migliora la situazione del comparto agroalimentare, ma pesano l’aumento dei costi di produzione e l’effetto prezzi ...