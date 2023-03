Il Benfica mette in guardia i tifosi dell’Inter: «Gli italiani solo nel settore ospiti» (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo il Porto, l’avventura in Champions League dell’Inter fa ancora tappa in Portogallo dove affronterà il Benfica nella gara di andata dei quarti di finale il prossimo mercoledì 11 aprile allo stadio Da Luz. Proprio per evitare l’esperienza della sfida contro il Porto, dove i tifosi nerazzurri sono stati lasciati fuori se in possesso di biglietti in settori dello stadio che non fosse quello dedicato agli ospiti, il club di Lisbona ha diramato una nota ufficiale dove chiarisce che i tifosi italiani non potranno accedere ad altri settori al di fuori di quello ospite. Di seguito il comunicato del Benfica sui biglietti riservati alla partita contro l’Inter: «Ai tifosi italiani sono riservati 3250 biglietti , corrispondenti al 5% della ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo il Porto, l’avventura in Champions Leaguefa ancora tappa in Portogallo dove affronterà ilnella gara di andata dei quarti di finale il prossimo mercoledì 11 aprile allo stadio Da Luz. Proprio per evitare l’esperienza della sfida contro il Porto, dove inerazzurri sono stati lasciati fuori se in possesso di biglietti in settori dello stadio che non fosse quello dedicato agli, il club di Lisbona ha diramato una nota ufficiale dove chiarisce che inon potranno accedere ad altri settori al di fuori di quello ospite. Di seguito il comunicato delsui biglietti riservati alla partita contro l’Inter: «Aisono riservati 3250 biglietti , corrispondenti al 5% della ...

