Il Barcellona cambia casa, giocherà lontano dal Camp Nou. Partono i lavori di riqualificazione dello stadio di proprietà del club

Il Barcellona trasloca. La società blaugrana, per la prossima stagione, non giocherà al Camp Nou. Lo ha annunciato il club con un comunicato ufficiale con cui ha chiarito che l'anno prossimo disputerà le proprie partite casalinghe allo stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuic. Così per la stagione 2023/24, mentre lo storico stadio

