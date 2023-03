Iervolino | “Chiedo scusa | parole fraintese Napoli e Salernitana orgoglio del sud”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il presidente dellarisponde alle polemiche sul comunicato dei suoi tifosi che invitavano i napoletani a non festeggiare a Salerno. Durante la trasmissione radiofonica “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio Crc, il presidente dellaDaniloha spiegato che il comunicato degli ultras granata è stato frainteso e che la tifoseria dellasa dele del ponte che si sta cercando di costruire tra le due squadre. Tuttavia, la priorità è la salvezza della propria squadra, e il comunicato era rivolto ai tifosi salernitani per evitare eccessi all’interno del proprio stadio. “C’è stato un grande equivoco e un mancato contesto e chiave di lettura rispetto al comunicato dei tifosi della ...

