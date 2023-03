Ic Picentia | alunni in scena per la maratona musicale “Pianoday”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Grande successo per le esibizioni deglidella classe di pianoforte della scuola secondaria di I grado, accompagnati dalla docente Luisiana De Chiara, in occasione del, lapianistica organizzata dal liceoAlfano I in collaborazione con il dipartimento di Pianoforte del Conservatorio di Salerno. L’iniziativa, che si è tenuta nei giorni scorsi, si inserisce nell’ambito delle manifestazioni internazionali dedicate alla celebrazione del, che ricorre l’ 88esimo giorno dell’anno, a ricordare gli 88 tasti del pianoforte. Presenti alla manifestazione, tra gli altri, oltre ai 37 pianisti accompagnati dai docenti degli istituti comprensivi territoriali che hanno aderito all’iniziativa, il direttore del Conservatorio statale di Musica ...