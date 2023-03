Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ibrahimovic, un altro guaio: stop di almeno due settimane: Ibrahimovic, un altro guaio: stop di almeno due settiman… - sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic torna dalla Svezia infortunato: problema muscolare: Un altro problema fisico per Zlatan Ibrahimo… - la_rossonera : ??????Un altro problema fisico per Ibrahimovic che era tornato in nazionale a un anno dall'ultima volta. Si è procura… - lovelyanimehd : Milan, un altro stop per Ibra - milanistapelato : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, altro stop per Ibrahimovic: infortunio muscolare alla coscia. I tempi di recupero -

Diciamo che il 'fastidio' - copyright del c.t. svedese Andersson - non è esattamente un fastidio. No, il problema accusato da Ibra in ritiro con la Svezia è decisamente qualcosa in più di un fastidio, ...ha 41 anni e il suo futuro è ancora un mistero. Se fosse per lui continuerebbe unpaio di stagioni, ma non dipende solo da lui. Origi, invece, ha un accordo fino al 2026 a quattro ...... tre sul campo della Svezia in un derby indiretto con il sempre più declinantee uno in ...più condizionare l'attaccante belga che il 13 maggio compirà 30 anni e non può sprecaretempo ...

Milan, altro stop per Ibrahimovic: infortunio muscolare alla coscia. I tempi di recupero TUTTO mercato WEB

Le condizioni del giocatore del Milan verranno valutate di settimana in settimana. Zlatan Ibrahimovic – Calciomercato.it Ibrahimovic, chiaramente, sarà costretto a saltare la partita di domenica sera ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante dei rossoneri Zlatan Ibahimovic è occorso in un altro infortunio in questa stagione ... Secondo lo staff medico del Milan, Ibrahimovic sarebbe ...