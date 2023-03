Ibrahimovic salta le tre partite con il Napoli | a rischio il mese di aprile

(Di giovedì 30 marzo 2023) L’infortunio alla coscia che Zlatansi è procurato con la nazionale svedese è molto più serio del previsto, rivela Sky Sport. La punta del Milan salterà quasi sicuramente la partita contro ildi campionato e i quarti di Champions Legue contro sempre contro la squadra di Spalletti, mettendo a seriol’interodi. “Un altro problema fisico per Zlatanche era tornato in nazionale a un anno dall’ultima volta. Si è procurato con la Svezia un problema muscolare a una coscia che verrà valutato di settimana in settimana dallo staff medico del Milan. Dunque non una cosa di poco conto che mette al’interodidell’attaccante”.salterebbe così cinque ...

Sicuramente Ibrahimovic non riuscirà a scendere in campo in nessuna delle 3 partite contro il Napoli. La prima, quella in programma domenica sera di campionato, la salterà per colpa ... Ibra, per un fastidio muscolare, salta Svezia - Azerbaigian e torna in Italia. L'entità del problema non è ancora chiara, se ne saprà di più nelle prossime ore ... Una chiamata inaspettata dal commissario tecnico della Svezia, 20 minuti di partita contro il Belgio e poi un altro stop. Dopo 9 mesi di riabilitazione Zlatan Ibrahimovic era tornato in campo e ora il Milan di nuovo con il fiato sospeso. Lunedì sera, a Solna, la Nazionale svedese ha battuto il modesto Azerbaijan con il risultato di 5 - 0.

Sicuramente Ibrahimovic non riuscirà a scendere in campo in nessuna delle 3 partite contro il Napoli. La prima, quella in programma domenica sera di campionato, la salterà per colpa ... Zlatan Ibrahimovic alle prese con un nuovo infortunio. Milan in ansia per le condizioni del centravanti svedese che si è fatto male con la Svezia nella parte finale dunque della sosta per le nazionali