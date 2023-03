I vini biologici e biodinamici protagonisti a Summa 2023

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 30 marzo 2023) La ventiquattresima edizione di, la rassegna delle eccellenze enologiche biologiche e biodinamiche dal mondo, si svolgerà dall’1 al 2 Aprile a Magrè sulla Strada del Vino (Bz) e sarà ospitata a Casòn Hirschprunn & Tòr Löwengang della Tenuta Alois Lageder, organizzatrice dell’evento. Alla mostra saranno presenti un centinaio di cantine selezionate per l’altissima qualità deiprodotti in armonia con l’ambiente. Grazie ai tanti luoghi di origine rappresentati, la varietà proposta è come ogni anno molto ampia, con etichette provenienti per la prima volta dalla Grecia, oltre che da Italia, Germania, Nuova Zelanda, Austria, Portogallo, Svizzera e Francia, con la partecipazione, in rappresentanza di quest’ultimo Paese, di nuove aziende dalla Champagne. Anche l’offerta italiana si arricchisce di novità, con la partecipazione di prestigiose e ...