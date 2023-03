“I talenti ci sono, ma in Italia non li facciamo sbagliare”. Mancini parla degli azzurrabili e delle sue convocazioni (Di giovedì 30 marzo 2023) Le ultime convocazioni di Roberto Mancini sono state un vero e proprio grido d’allarme che dovrebbe risuonare nelle orecchie di tutti gli addetti ai lavori del calcio Italiano. Ci sono pochi azzurrabili e pochissimi di talento ad alto livello. Questo porta a una Nazionale povera in tutto ed è un danno evidente per il calcio Italiano. Oggi, intervenendo al convegno organizzato dall’Università La Sapienza di Roma, dal titolo “(L’in)sostenibile leggerezza del calcio”, proprio Roberto Mancini è tornato sull’argomento per ribadire che il problema della mancanza di talento in Italia oggi è davvero molto grande. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora I giovani non riescono a ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Le ultimedi Robertostate un vero e proprio grido d’allarme che dovrebbe risuonare nelle orecchie di tutti gli addetti ai lavori del calciono. Cipochie pochissimi di talento ad alto livello. Questo porta a una Nazionale povera in tutto ed è un danno evidente per il calciono. Oggi, intervenendo al convegno organizzato dall’Università La Sapienza di Roma, dal titolo “(L’in)sostenibile leggerezza del calcio”, proprio Robertoè tornato sull’argomento per ribadire che il problema della mancanza di talento inoggi è davvero molto grande. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora I giovani non riescono a ...

