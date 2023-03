I rischi della festa scudetto-ztl | la lezione che nessuno ha imparato della partita con l’Eintracht

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – I fini strateghi dell’ordine pubblico e del decoro urbano di Napoli, quelli per intenderci che hanno concepito la genialata di vietare l’ingresso allo stadio Maradona ai tifosi delFrancoforte e hanno preferito accompagnarli al centro storico, lasciandoli così liberi di sfasciare ogni cosa e scontrarsi con gruppi di ultras napoletani, non soddisfatti per il risultato ottenuto, stanno pensando di ripetersi, anzi di superarsi. Parliamo del prefetto di Napoli, Claudio Palomba; del sindaco Gaetano Manfredi; del questore Alessandro Giuliano e dell’ormai responsabile di fatto dell’ordine pubblico in città, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, i quali, stando a indiscrezioni di stampa, stanno architettando un’altra grande operazione-sicurezza: laper il terzodel Napoli ...