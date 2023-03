“I nostri ragazzi hanno bisogno di insegnanti, non di tutor”. L’affondo di De Cristofaro (Gruppo Misto) (Di giovedì 30 marzo 2023) "Il ministro Valditara, invece di fare annunci mirabolanti dalle pagine di un autorevole quotidiano, venga in Parlamento e si confronti con il mondo della scuola. Oggi Valditara ci annuncia che dal prossimo anno scolastico 40.000 tutor saranno inseriti nel mondo della scuola e che a regime saranno 100mila senza ovviamente dire da dove prende i tutor, chi farà l’esame ai tutor. Bello, se non fosse che la scuola, i nostri ragazzi e ragazze, hanno bisogno di insegnanti e non di tutor". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 marzo 2023) "Il ministro Valditara, invece di fare annunci mirabolanti dalle pagine di un autorevole quotidiano, venga in Parlamento e si confronti con il mondo della scuola. Oggi Valditara ci annuncia che dal prossimo anno scolastico 40.000saranno inseriti nel mondo della scuola e che a regime saranno 100mila senza ovviamente dire da dove prende i, chi farà l’esame ai. Bello, se non fosse che la scuola, ie ragazze,die non di". L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fictionmediaset : Grande #Can! Un bellissimo messaggio per i nostri ragazzi ???? - SimoPillon : ?? Altro che onlyfans.... Quella è #prostituzione a tutti gli effetti. Guadagnano facile, ma non costruiscono nulla… - juventusfc : Facciamo sentire ai nostri ragazzi il calore bianconero ???? Riempiamo lo Stadium ?? per Juve-Sporting CP ?? - Marialuce99 : @talky_ann Esatto ragazzi, prima si pensa a battere la Fata poi ognuno ovviamente pensa ai suoi, ma se dovesse esse… - MarcoCarus22 : @BeppeSala Beppe Sala ma lei lo sa che in Italia sotto i 40 anni ci sono 600mila maschi più delle femmine? I nostri… -