Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : CorSera - Vendita Milan: la replica dei legali di Gerry Cardinale a Blue Skye - PianetaMilan : I legali di #Cardinale rispondono a Blue Skye: 'Elliott non ha quote' #SempreMilan - infoiteconomia : CorSera - Vendita Milan: la replica dei legali di Gerry Cardinale a Blue Skye - milansette : CorSera - Vendita Milan: la replica dei legali di Gerry Cardinale a Blue Skye - sportli26181512 : CorSera - Vendita Milan: la replica dei legali di Gerry Cardinale a Blue Skye: Il Corriere della Sera riporta le pa… -

Gli avvocati di, nell'atto depositato pochi giorni fa, si concentrano su due punti: la ... FIGC - Questi sono i documentidel procedimento al Tar del Lazio avviato da Blue Skye dopo il ...Da qui il suggerimento di adire a viecontro Gutt e Torzi per "frode, truffa e inganno". Si ... direttore della Caritas di Ozieri in Sardegna, e Antonino Becciu, fratello del, e ...... con nuove carte allegate relative anche a plusvalenze non ancora giudicate, la vera data... Sempre lo staff diribadisce come sia facile immaginare che, non essendo stata depositata l'...

CorSera - Vendita Milan: la replica dei legali di Gerry Cardinale a Blue Skye Milan News

Sulla versione online del Corriere della Sera si torna a parlare della cessione del Milan da Elliott a RedBird. Come riferisce il noto quotidiano, che riporta alcune precisazioni sulla ...Il Corriere della Sera riporta le parole dei legali di Gerry Cardinale che commentano così il nuovo capitolo della saga Blue Skye - Elliot per quanto riguarda il passaggio ...