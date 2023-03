I Kings sono tornati: dopo 17 anni ai playoff. Bucks in... Holiday: 51 punti! (Di giovedì 30 marzo 2023) I Suns ritrovano Kevin Durant, out dal cinque di marzo, che fa così il su esordio a Phoenix davanti ai suoi nuovi tifosi. KD mostra un po' di ruggine e fallisce le sue prime sei conclusioni dal campo, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 marzo 2023) I Suns ritrovano Kevin Durant, out dal cinque di marzo, che fa così il su esordio a Phoenix davanti ai suoi nuovi tifosi. KD mostra un po' di ruggine e fallisce le sue prime sei conclusioni dal campo, ...

