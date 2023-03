I jet privati inquinano sempre di più i cieli d’Europa | boom nel 2022 con 572mila voli | +61% in Italia Da Olbia alla ‘tratta’ Verona-Brescia

(Di giovedì 30 marzo 2023) Se i jetraggiungono livelli record in Europa, con oltreregistrati solo nel(un aumento del 64% rispetto all’anno precedente), l’non è da meno. È il quarto Paese europeo per numero didi jet(il terzo se si considerano solo quelli dell’Ue), con 55.624effettuati nel, in crescita del 61% rispetto ai 34.500 del 2021. Ed è il terzo in termini di emissioni di anidride carbonica generata da quei. È quanto emerge da un’analisi commissionata da Greenpeace Europa centro-orientalesocietà olandese di consulenza ambientale CE Delft, secondo cui le emissioni dei jetin Europa sono più che raddoppiate nel giro di un anno, ...

Secondo il quotidiano online Politico , avrebbe utilizzatoper circa 72 viaggi, il 64% di quelli fatti tra l'inizio del suo mandato, nel 2019, e dicembre 2022. Anche per raggiungere ...Una migliore domanda per una di queste assemblee sarebbe: "Dovremmo proibire i". Anche in Svizzera si sperimentano le assemblee cittadine. Sono necessarie in un Paese in cui si svolgono ...Michel ha usatoper 72 viaggi, ossia il 64 per cento del totale, compresi quelli per raggiungere l' Egitto per la Cop27 e Glasgow per la Cop26 del 2021. E a novembre, assieme a lui, ha ...

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, preferisce i jet privati. Anche per andare alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Dall’inizio del suo mandato, nel 2019, al ...In jet anche per partecipare alle conferenze Onu sul clima. Aerei commerciali scelti solo in 18 delle 112 missioni svolte tra il 2019 e il 2022, secondo Politico ...