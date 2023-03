I fedeli a San Pietro pregano per Papa Francesco (Di giovedì 30 marzo 2023) Le reazioni dei fedeli a piazza San Pietro il giorno dopo il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli per una infezione polmonare: preghiere, stima, speranza. 30 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Le reazioni deia piazza Sanil giorno dopo il ricovero delal Policlinico Gemelli per una infezione polmonare: preghiere, stima, speranza. 30 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : I fedeli a San Pietro pregano per Papa Francesco - enzo_medoli : RT @MaurizioFait: @Pontifex_it Dio ti vuole presto alla finestra di Piazza San Pietro e in mezzo ai fedeli e pure io. Ciao PapaFrancesco ???? - MaurizioFait : @Pontifex_it Dio ti vuole presto alla finestra di Piazza San Pietro e in mezzo ai fedeli e pure io. Ciao PapaFrancesco ???? - Radio1Rai : #PapaFrancesco In Piazza San Pietro tanti i fedeli in ansia per la salute del #Pontefice. La loro attesa, le loro p… - maatiside : RT @museodellacitt1: Un'altra delle opere che realizzò per Acquapende il vescovo Alessandro Fedeli, fu quella di lasciare in dono alla chie… -