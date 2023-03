I commissari giudiziali | «La Samp va venduta ad almeno 33 | 5 mln»

(Di giovedì 30 marzo 2023) Per la cessione delladoria servono33,5 milioni di euro, meglio se sono 39,5 milioni. A dirlo è la relazione dei 3, Francesco Giustiniani, Anna Rossi e Federuica Marziale, che è stata inviata ai creditori di Eleven Finance e riguarda tutto il trust Rosan, gestito da Gianluca Vidal, che ha il compito L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Nella relazione che i tre hanno inviato pochi giorni fa ai creditori di Eleven Finance viene esplicitato che, per cedere Ssh Holding, viene richiesto ' Un prezzo non inferiore a

La relazione che i tre commissari giudiziali hanno inviato pochi giorni fa ai creditori di Eleven Finance ha stabilito che la Sampdoria oggi è crollata ...Da tempo la domanda che si fanno i tifosi della Sampdoria è "Quanto vuole ricavare Ferrero (o meglio, il trust Vidal) dalla cessione del club" Adesso, c'è una risposta alla domanda, ed è una risposta ...