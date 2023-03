I club della Premier hanno evaso più di 250 milioni in tasse (BBC) (Di giovedì 30 marzo 2023) Negli ultimi anni, i tifosi di tutto il mondo hanno sollevato diverse polemiche in merito ai più costosi acquisti delle squadre europee. Sul banco degli imputati sono finite diverse società, a partire dal Barcellona fino al Psg. Più di tutti, sono stati i club della Premier League a investire nel mercato e non essere rallentati dalle diverse normative della Uefa e della Fifa. Ora, l’accusa potrebbe essere quella di evadere le tasse. Le squadre della Premier League, secondo quanto riporta la Bbc, potrebbero aver evitato di pagare £250 milioni di tasse che sarebbero accumulati tra il 2019 e il 2021. Questa enorme cifra di denaro coinvolge diverse questioni delle squadre, dal tema stipendi fino ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Negli ultimi anni, i tifosi di tutto il mondosollevato diverse polemiche in merito ai più costosi acquisti delle squadre europee. Sul banco degli imputati sono finite diverse società, a partire dal Barcellona fino al Psg. Più di tutti, sono stati iLeague a investire nel mercato e non essere rallentati dalle diverse normativeUefa eFifa. Ora, l’accusa potrebbe essere quella di evadere le. Le squadreLeague, secondo quanto riporta la Bbc, potrebbero aver evitato di pagare £250diche sarebbero accumulati tra il 2019 e il 2021. Questa enorme cifra di denaro coinvolge diverse questioni delle squadre, dal tema stipendi fino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Juventus adotta un appartamento di Casa UGI insieme ai suoi Official Fan Club ?? Il momento dell'affissione della ta… - ZZiliani : Detto en passant, persino il principio-base dell'afflittività della pena potrebbe rivelarsi superfluo: i reati comm… - ZZiliani : Non uno, ma due occhi di riguardo ha avuto la Procura #FIGC nei riguardi della #Juventus: era tutto ciò che poteva… - omarsstan_ : @nightsland Noi siamo nostre fan e capo club delle fan della ciaccarella di Rosa Rì???? - NerazzurriamoP : RT @ZZiliani: Ma questi rischiano di essere i conti della serva, inutili sia per chi li teme sia per chi li auspica. Sopra tutto c’è infatt… -

Inter, piacerebbe Samardzic a centrocampo, la Roma penserebbe a Orsolini ...si stanno guardando intorno alla ricerca di innesti che possano alzare il tasso tecnico della rosa ... Il club di Pozzo, infatti, valuta il classe 2002 almeno 20 - 25 milioni di euro, cifra importante ... Roma, Mourinho può restare: cosa manca ...One vorrà capire se e quale sarà la progettualità del club nelle prossime stagioni e quante possibilità di rinnovo esistono. Una delle condizioni su cui chiederà garanzie , però, è quella della ... Fiat Dino 2400 Coupé: all'asta un esemplare da sogno Il debutto in società della sorella minore avvenne come spider. L'auto si giovava di una collaborazione al top: quella con la Ferrari . Dalla casa di Maranello arrivavano i motori V6 destinati ad ... ...si stanno guardando intorno alla ricerca di innesti che possano alzare il tasso tecnicorosa ... Ildi Pozzo, infatti, valuta il classe 2002 almeno 20 - 25 milioni di euro, cifra importante ......One vorrà capire se e quale sarà la progettualità delnelle prossime stagioni e quante possibilità di rinnovo esistono. Una delle condizioni su cui chiederà garanzie , però, è quella...Il debutto in societàsorella minore avvenne come spider. L'auto si giovava di una collaborazione al top: quella con la Ferrari . Dalla casa di Maranello arrivavano i motori V6 destinati ad ... Club Italia Allargato: le rappresentative dell'Alto Adige e della ... Federvolley Porto Corsini: parte la Coppa Italia Techno293 Hanno fatto davvero molta strada i ragazzi del Windsurfing Club Cagliari, accompagnati dal coach Andrea Melis, che scenderanno in acqua in 28, il gruppo più numeroso della manifestazione, decisi a dar ... Al via a Foligno la 12/a "Festa di Scienza e Filosofia" (ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Saranno don Luigi Ciotti e Romano Prodi i primi protagonisti della 12/a "Festa di Scienza e Filosofia ... in collaborazione con l'associazione Oicos Riflessioni, il Rotary ... Hanno fatto davvero molta strada i ragazzi del Windsurfing Club Cagliari, accompagnati dal coach Andrea Melis, che scenderanno in acqua in 28, il gruppo più numeroso della manifestazione, decisi a dar ...(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Saranno don Luigi Ciotti e Romano Prodi i primi protagonisti della 12/a "Festa di Scienza e Filosofia ... in collaborazione con l'associazione Oicos Riflessioni, il Rotary ...