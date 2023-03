I Cacciatori del Cielo con Giuseppe Fiorello è il programma più visto del 29 marzo: il commento dei produttori (Di giovedì 30 marzo 2023) Il docu-film I Cacciatori del Cielo è stato il primo programma della serata: Rai1 ha celebrato il centenario dell'aeronautica militare insieme a quasi 3 milioni e mezzo di spettatori. Ieri 29 marzo Rai 1 ha mandato in onda I Cacciatori del Cielo. Il docu-film, che ha celebrato il centenario dell'aeronautica militare, è stato il più visto del 29 marzo. Quasi 3 milioni e mezzo di spettatori hanno visto Giuseppe Fiorello vestire i panni di Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale. Ecco i commenti dei produttori e dell'Aeronautica Militare. Grande successo d'ascolto per I Cacciatori del Cielo seguito ieri sera su ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 marzo 2023) Il docu-film Idelè stato il primodella serata: Rai1 ha celebrato il centenario dell'aeronautica militare insieme a quasi 3 milioni e mezzo di spettatori. Ieri 29Rai 1 ha mandato in onda Idel. Il docu-film, che ha celebrato il centenario dell'aeronautica militare, è stato il piùdel 29. Quasi 3 milioni e mezzo di spettatori hannovestire i panni di Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale. Ecco i commenti deie dell'Aeronautica Militare. Grande successo d'ascolto per Idelseguito ieri sera su ...

