I bimbi delle Case Famiglia gratis da Zoomarine con Topo Gigio! (Di giovedì 30 marzo 2023) I bambini e i ragazzi ospitati nelle Case Famiglia della Regione Lazio potranno per tutto l’anno divertirsi nel Parco di Zoomarine, dove ad attenderli troveranno un ospite speciale: niente meno che Topo Gigio, il roditore mediatico più amato da tante generazioni di bambini. Un’iniziativa che regalerà sorrisi e ore di spensieratezza a bambini e ragazzi che si potranno godere divertimento e giornate all’aria aperta. Rispetto per gli esseri umani, l’ambiente, la parità di genere, l’inclusione, sono alcuni dei temi affrontati con una serie di iniziative e campagne solidali da “Zoomarine per il sociale”, da sempre in prima linea nella diffusione di messaggi educativi. Con lo stesso scopo sta per partire una nuova iniziativa che per tutto il 2023 consentirà l’accesso gratuito alle ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 30 marzo 2023) I bambini e i ragazzi ospitati nelledella Regione Lazio potranno per tutto l’anno divertirsi nel Parco di, dove ad attenderli troveranno un ospite speciale: niente meno cheGigio, il roditore mediatico più amato da tante generazioni di bambini. Un’iniziativa che regalerà sorrisi e ore di spensieratezza a bambini e ragazzi che si potranno godere divertimento e giornate all’aria aperta. Rispetto per gli esseri umani, l’ambiente, la parità di genere, l’inclusione, sono alcuni dei temi affrontati con una serie di iniziative e campagne solidali da “per il sociale”, da sempre in prima linea nella diffusione di messaggi educativi. Con lo stesso scopo sta per partire una nuova iniziativa che per tutto il 2023 consentirà l’accesso gratuito alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “Gli abiti dei fumatori sono tossici come le loro sigarette, soprattutto per i bimbi. Ma il peggio sono le superfic… - Avvenire_Nei : Intervista. Utero in affitto, Izzo: «Basta mistificazioni sui diritti dei bimbi» - AlexanderLandSp : RT @Ferula18: nostra signora del fascio, dei condoni e delle figure di merda ha ottenuto un altro riconoscimento. Il parlamento europeo ha… - maumazzotta : RT @Ferula18: nostra signora del fascio, dei condoni e delle figure di merda ha ottenuto un altro riconoscimento. Il parlamento europeo ha… - PinkBlu70661120 : @trash_italiano Torno a dire al di là delle idee di ognuno, questi bimbi quale danno grave arrecherebbero alla soci… -