I 30 anni di Nave Italia, brigantino terapeutico per persone con disagi (Di giovedì 30 marzo 2023) Poste Italiane ha fatto sapere che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso oggi un francobollo ordinario che commemora la Nave Italia, nel giorno del 30esimo anniversario del varo. L'unità è un brigantino armato a goletta di 61 metri, che ha come scopo la formazione di persone con disagi fisici, psichici o sociali, mediante le cosiddette crociere della solidarietà. La storia della Nave Italia La Nave, costruita e varata nei cantieri navali Wiswa di Danzica nel 1993 per una compagnia olandese con il nome di "Swan fan Makkum", è dal 19 marzo del 2007 di proprietà della Fondazione Tender to Nave Italia, onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club ...

