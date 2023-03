(Di giovedì 30 marzo 2023) A soli 24 anni, il francese diventa il giocatore più pagato in Europa. Certo, Cristiano Ronaldo incassa 200a stagione, ma in Arabia Saudita con l'Al Nassr. Mbappé invece è al centro di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Stupendo Luchino che fa il fenomeno col bozzo e si dà le arie sapendo che le rarissime volte che fa sorridere è sol… - meltingmax : RT @ilkov_: @meltingmax @stebaraz I giovani vengono pagati poco perchè quelli che potrebbero venir pagati di più vanno all'estero, soprattu… - ilkov_ : @meltingmax @stebaraz I giovani vengono pagati poco perchè quelli che potrebbero venir pagati di più vanno all'este… - OdeonZ__ : I 10 più pagati di Francia? Tutti del Psg. E ci sono panchinari da oltre 8 milioni - CalcioPillole : #Ligue1, la classifica dei più pagati: dominio totale del #PSG in top 10. #Mbappé il più ricco. -

Il club dell'emiro gli garantisce di fatto 36 milioni netti,altri 60 milioni di quota di premio alla firma (senza i bonus stagionali). La prossima estate, Mbappé deve decidere se far scattare l'...È anche possibile che lavorino semplicemente per i soldi che vengono loroo depositati in ... Nessuno vuolerivivere quei tempi. I sondaggi d'opinione condotti dal Levada Center * - un'altra ...... ovvero le cosiddette 'sottodichiarazioni del valore aggiunto', che rappresentano la voceimportante. A questa si aggiunge il classico lavoro nero , quindi l'Irpef e i contributi nonper ...