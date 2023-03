Housing sociale per clandestini e sbandati (targato Pd) alla Vittorio Emanuele: la protesta di CasaPound Ostia (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 Marzo — «Ostia targata PD: degrado e disagio sociale», recita così lo striscione che i militanti di CasaPound X Municipio hanno appeso fuori dagli uffici comunali. Una protesta corredata da un’«installazione» polemica con tanto di tenda, stracci e bottiglioni di vino per protestare contro l’ennesimo affronto ai cittadini lidensi targato amministrazione Gualtieri: il progetto varato dal Comune di ristrutturare la ex colonia Vittorio Emanuele — da più di vent’anni ostaggio di clandestini, sbandati e criminali a cui il Comune paga le utenze — per farne un Housing sociale per altrettanti sbandati e clochard «importati» dalla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 Marzo — «targata PD: degrado e disagio», recita così lo striscione che i militanti diX Municipio hanno appeso fuori dagli uffici comunali. Unacorredata da un’«instzione» polemica con tanto di tenda, stracci e bottiglioni di vino perre contro l’ennesimo affronto ai cittadini lidensiamministrazione Gualtieri: il progetto varato dal Comune di ristrutturare la ex colonia— da più di vent’anni ostaggio die criminali a cui il Comune paga le utenze — per farne unper altrettantie clochard «importati» d...

