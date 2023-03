Hong Kong entrerà nella storia ospitando i primi Gay Games in Asia (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel 1982, persone omosessuali provenienti da tutto il mondo si riunirono a San Francisco per partecipare a quelli che in seguito furono riconosciuti come i primi Gay Games. Questo evento sportivo innovativo ha segnato un momento cruciale nella storia delle persone LGBTQ+ che, per troppo tempo, si sono sentite escluse dagli eventi sportivi convenzionali a Leggi su periodicodaily (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel 1982, persone omosessuali provenienti da tutto il mondo si riunirono a San Francisco per partecipare a quelli che in seguito furono riconosciuti come iGay. Questo evento sportivo innovativo ha segnato un momento crucialedelle persone LGBTQ+ che, per troppo tempo, si sono sentite escluse dagli eventi sportivi convenzionali a

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : «Le proteste non sono a Tbilisi, Minsk, Mosca, Hong Kong o Pechino. Quindi non esistono. I loro organizzatori non… - IlaRossi : @AngelaS1772 @Rita91841653 Ma che ne sappiamo noi se invece non è andata a Bali, Hong Kong o Lima? Vediamo solo que… - floracozzi : @stars_links @michele_geraci Taiwan ha fatto sempre parte della Cina. Leggere la storia per favore. Non è nemmeno r… - MKT_INS : In Cina, #Shanghai guadagna lo 0,6% e Shenzhen lo 0,3%. In linea #HongKong che avanza anch’essa dello 0,6%, debole… - MargheritaFusa1 : ??Quando non bastano due...schiaffi! Arriva da Hong Kong la singolare strategia messa in atto da una compagnia assic… -