Hojlund-Lookman | i numeri tra Serie A e le precedenti coppie goal dell’Atalanta

(Di giovedì 30 marzo 2023) Una coppia appena sbocciata ma comunque tra le più incisive dellaA: idicon l’Atalantaè una coppia destinata a raggiungere vette altissime in un futuro prossimo a Bergamo, ma la loro prima stagione insieme con l’Atalanta è stato qualcosa di assai impressionante, e in questo rush finale nerazzurro il loro rapporto sarà determinante. Statisticamente inA, solo Inter (Dzeko-Lautaro) e Napoli (Osimenh-Kvaratskhelia) hanno fatto meglio di Ademola e Ramus che sono a quota 19totali: davanti a Milan, Juventus, Lazio e Roma. Paragonandole anche a quelle che sono state legasperiniana, essa si trova a poche lunghezze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Lookman & Hojlund si giocano rispettivi record e obiettivi, ma i loro gol avranno un obiettivo...… - tuttoatalanta : L'attacco dell'Atalanta in volata: Højlund protagonista, Lookman e Boga in ripresa - betta941 : RT @NackaSkoglund89: Mi ricordo interisti disperati perché Stathopulos voleva attuare modello Bvb e Atalanta all'Inter. Dopo 2 anni l'Atala… - sonoMEZZANOTTE : RT @NackaSkoglund89: Mi ricordo interisti disperati perché Stathopulos voleva attuare modello Bvb e Atalanta all'Inter. Dopo 2 anni l'Atala… - NackaSkoglund89 : RT @NackaSkoglund89: Mi ricordo interisti disperati perché Stathopulos voleva attuare modello Bvb e Atalanta all'Inter. Dopo 2 anni l'Atala… -

Una coppia appena sbocciata ma comunque tra le più incisive della Serie A: i numeri dicon l'Atalantaè una coppia destinata a raggiungere vette altissime in un futuro prossimo a Bergamo, ma la loro prima stagione insieme con l'Atalanta è stato ...Escludendo gli Azzurri, come sono andati i nazionali delle squadre italiane ATALANTA(... Ammonito(Nigeria): 46' vs Guinea - Bissau Pasalic (Croazia): 79' vs Galles e Turchia Boga (...Ora Demiral è atteso a Zingonia nella giornata di oggi insieme a de Roon e, mentre Boga e ... A parte forse Maehle ,( indemoniato e sempre in campo ) e Demiral (una partita e mezza su ...

Lookman & Hojlund si giocano rispettivi record e obiettivi, ma i loro ... Tutto Atalanta

Una coppia appena sbocciata ma comunque tra le più incisive della Serie A: i numeri di Lookman e Hojlund con l’Atalanta Hojlund e Lookman è una coppia destinata a raggiungere vette altissime in un ...Hojlund, Lookman, Zapata o Muriel: chi scegliere al fantacalcio in vista delle ultime 11 partite Chi sarà titolare Ecco le decisioni di ...