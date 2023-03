Hockey ghiaccio, Alps League 2023: Jesenice fa cappotto eliminando Renon. Cortina cede all’overtime, Salisburgo pareggia la serie (Di giovedì 30 marzo 2023) La serata playoff dell’Alps League 2022-2023 di Hockey su ghiaccio non sorride alle squadre italiane, entrambe battute questa sera. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio per Renon e Cortina. Renon-Jesenice 1-6 (serie conclusa: 0-4) La squadra slovena spazza via un’altra volta quella italiana imponendosi 1-6 in serata, a domicilio, e 4-0 nella semifinale playoff che promuove i balcanici alla finalissima. Jenko semplicemente scatenato: griffa lo 0-1 e lo 0-2 prendendosi poi anche la tripletta per il momentaneo 0-5. A Renon non basta neppure il gol della bandiera di Tavi, per il temporaneo 1-5, che diventa poi 1-6 con la firma definitiva di Jezovsek. Cortina-Red Bull Junior ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) La serata playoff dell’2022-disunon sorride alle squadre italiane, entrambe battute questa sera. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio per1-6 (conclusa: 0-4) La squadra slovena spazza via un’altra volta quella italiana imponendosi 1-6 in serata, a domicilio, e 4-0 nella semifinale playoff che promuove i balcanici alla finalissima. Jenko semplicemente scatenato: griffa lo 0-1 e lo 0-2 prendendosi poi anche la tripletta per il momentaneo 0-5. Anon basta neppure il gol della bandiera di Tavi, per il temporaneo 1-5, che diventa poi 1-6 con la firma definitiva di Jezovsek.-Red Bull Junior ...

