Hip-hop e vintage, non possiamo resistere alla collezione Tommy Jeans x Aries? (Di giovedì 30 marzo 2023) Il brand londinese Aries, fondato da Sofia Prantera, è stato chiamato da Tommy Hilfiger per la speciale collezione Tommy Jeans x Aries. Così lo streetwear sovversivo del marchio di Prantera è diventato lo strumento per reinterpretare i codici classici e le silhouette più tipiche di Tommy Jeans, linea di Hilfiger fortemente interconnessa con la storia dell'hip-hop. L'impegno del brand americano verso la sostenibilità e l'inclusione si è fatto sentire sempre di più negli ultimi anni, supportato dal claim “Waste Nothing and Welcome All” che si traduce nell'intento di eliminare quanto più possibile gli sprechi e accogliere senza distinzioni e discriminazioni; perciò in occasione del nuovo lancio questo tipo di consapevolezza si è concretizzata in una ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Il brand londinese, fondato da Sofia Prantera, è stato chiamato daHilfiger per la speciale. Così lo streetwear sovversivo del marchio di Prantera è diventato lo strumento per reinterpretare i codici classici e le silhouette più tipiche di, linea di Hilfiger fortemente interconnessa con la storia dell'hip-hop. L'impegno del brand americano verso la sostenibilità e l'inclusione si è fatto sentire sempre di più negli ultimi anni, supportato dal claim “Waste Nothing and Welcome All” che si traduce nell'intento di eliminare quanto più possibile gli sprechi e accogliere senza distinzioni e discriminazioni; perciò in occasione del nuovo lancio questo tipo di consapevolezza si è concretizzata in una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamamematto : giulia dimostra il guanto di hip hop oggi abbiamo vinto tutti - Jacoposvoice : Ma la gente come stracazzo fa a paragonare l'hip hop con il latino? L'hip hop non si balla in coppia, il latino si… - CavEloscuore : @cornettoalgida_ @annalisaa_p @sushialtonno @sistahclaire ??ma è molto depotenziato...perché di base non fa il suo… - SighMorena : @mifailsolletico Si Giulia e menomale, perché se per ballare hip hop hai bisogno della partner mi sa che hai un attimo una crisi d’identità - CavEloscuore : @cornettoalgida_ @Rosaozuni125 @ali3nata Divise quindi mattia per quasi 2 anni ha fatto una cosa non sua un po come… -