Highlights Maccabi-Olimpia Milano 85-66 | Eurolega 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ilcon glidi, sfida valida come trentaduesima giornata dell’di basket. La squadra guidata da coach Messina crolla a Tel Aviv, e dice ufficialmente addio alla rincorsa ai playoff, che era comunque molto più che complicata. Un tonfo pesante, per 85-66, in cui gli aspetti positivi si riducono quasi solo agli oltre 32? giocati da Shavon Shields, che tornerà utile nei playoff di Serie A1. Di seguito e in alto, i momenti salienti della partita. LA CRONACA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE SportFace.

Eurolega, Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano 85-66: gli highlights Sky Sport

La rimonta in classifica dell'Olimpia si è prima infranta nella sostanza martedì contro i campioni in carica dell'Efes e aritmeticamente oggi contro il Maccabi Tel Aviv. Messina, nonostante il ...Il Maccabi Playtika Tel Aviv ha fatto un passo avanti per prenotare un posto nei playoff martedì sera, battendo la Virtus Segafredo Bologna 111-80 alla Menora Mivtachim Arena. I tifosi ...