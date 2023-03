“Ha scelto lui”. UeD, si chiude il trono di Lavinia Mauro: tutti in piedi per la nuova coppia (Di giovedì 30 marzo 2023) Uomini e Donne, dopo Federico Nicotera anche Lavinia Mauro è pronta alla scelta; la registrazione arriverà nei prossimi giorni ma c’è già un nome caldissimo. Il trono di Lavinia è stato caratterizzato da una situazione ben diversa da quella di Federico, la cui esposizione mediatica è stata di gran lunga maggiore. Ne è esempio il modo in cui, anche fuori dallo studio, è stata tratta la loro storia con tante polemiche e voci di storia chiusa subito dopo la scelta. Un esempio? Quando Carola era stata beccata da sola in discoteca. Un’eventualità che, assicurano i fan, non capiterà a Lavinia. “In questi mesi ho visto sempre un grande trasporto verso il moro. Con il biondo vedo più una questione di principio essendo lei una che si impunta sulle cose e vuole affermare il suo volere. Mi sbaglierò”. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Uomini e Donne, dopo Federico Nicotera ancheè pronta alla scelta; la registrazione arriverà nei prossimi giorni ma c’è già un nome caldissimo. Ildiè stato caratterizzato da una situazione ben diversa da quella di Federico, la cui esposizione mediatica è stata di gran lunga maggiore. Ne è esempio il modo in cui, anche fuori dallo studio, è stata tratta la loro storia con tante polemiche e voci di storia chiusa subito dopo la scelta. Un esempio? Quando Carola era stata beccata da sola in discoteca. Un’eventualità che, assicurano i fan, non capiterà a. “In questi mesi ho visto sempre un grande trasporto verso il moro. Con il biondo vedo più una questione di principio essendo lei una che si impunta sulle cose e vuole affermare il suo volere. Mi sbaglierò”. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... artheamis : Se avessero messo la possibilità delle romance io avrei scelto lui perché è un birbantello trasgressivo - Ramona94499612 : RT @calico89952475: @Ale37364793 #oriele non ce l'ha con noi, ha scelto di non parlare x evitare problemi, e io francamente sono d'accordo… - contact_morgana : Alberto voleva eliminare Niki. Spiace Alby ma ti sei scelto i compagni sbagliati. Zero voti per lui. Sceso completa… - arual812 : @cinzia47053029 @Italiantifa Purtroppo Pietro da europarlamentare ha scelto di non schierarsi contro la Federazione… - marvalamet_ : @nomestrano_ Lui in questa intervista ha scelto la violenza ?????? -

Marco Donadel: dal centrocampo alla panchina ... l'annata successiva si rivela molto sfortunata per lui. Il 28 gennaio del 2007, infatti, il ... Ma qual è lo stile scelto da Donadel Il suo sistema, stando sempre a quanto raccontato dai tecnici nell'... 'Un thriller interiore', Daniele Salvo presenta 'Gli altri' È stato scelto soprattutto per questo, vista la situazione mondiale, dove rischiamo a ogni passo ... È lui, il teatro, che comanda. Il teatro greco era il centro della città, era anche una cura per le ... Inter, piacerebbe Samardzic a centrocampo, la Roma penserebbe a Orsolini ... ammesso che sia lui sulla panchina l'anno prossimo. Uno dei nomi sondati sarebbe quello di Lazar ... in base allo schieramento scelto da José Mourinho. Inter su Samardzic L'Inter avrebbe individuato in ... ... l'annata successiva si rivela molto sfortunata per. Il 28 gennaio del 2007, infatti, il ... Ma qual è lo stileda Donadel Il suo sistema, stando sempre a quanto raccontato dai tecnici nell'...È statosoprattutto per questo, vista la situazione mondiale, dove rischiamo a ogni passo ... È, il teatro, che comanda. Il teatro greco era il centro della città, era anche una cura per le ...... ammesso che siasulla panchina l'anno prossimo. Uno dei nomi sondati sarebbe quello di Lazar ... in base allo schieramentoda José Mourinho. Inter su Samardzic L'Inter avrebbe individuato in ... Berlusconi: ha debuttato a Londra il musical su di lui WIRED Italia Uomini e Donne, finalmente Lavinia ha scelto: l'annuncio a centro studio A Uomini e Donne Tina Cipollari è stata zittita da Maria De Filippi e in tanti si sono scagliati contro di lei per le sue parole su Gemma. A Uomini e Donne Gemma… Leggi ... “La Marescialla”, il Novecento raccontato attraverso la storia di una famiglia Quando Zora e Pietro si conoscono a Bovec, nel 1919, sono poco più che ragazzi: lei ha ventuno anni e lui ventitré ... di costruire la prima clinica di radiologia a sud di Roma e scegliere dunque Bari ... A Uomini e Donne Tina Cipollari è stata zittita da Maria De Filippi e in tanti si sono scagliati contro di lei per le sue parole su Gemma. A Uomini e Donne Gemma… Leggi ...Quando Zora e Pietro si conoscono a Bovec, nel 1919, sono poco più che ragazzi: lei ha ventuno anni e lui ventitré ... di costruire la prima clinica di radiologia a sud di Roma e scegliere dunque Bari ...