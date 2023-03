“Ha ricevuto l’eucarestia” | comunicato ufficiale | come sta Papa Francesco

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 30 marzo 2023) Prima notte in ospedale al Policlinico Gemelli per. Il paziente più illustre della clinica è al decimo piano, nelle stanze riservate ai pontefici, in quello che Giovanni Paolo II chiamava il “Terzo Vaticano”. Lì Jorge Mario Bergoglio sta cercando di risolvere i suoi acciacchi fisici. Di notizie ufficiali non ne trapelano. Non ancora, almeno. È l’Ansa a parlare di una “notte liscial’olio” e a riportare lo stato d’animo “molto ottimista” degli infermieri che accudiscono il pontefice. I medici “ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme” Bergoglio “ci sarà, salvo imprevisti”. Se uno però volesse stare alle informazioni fornite ai giornalisti di tutto il mondo dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, non ci sarebbero novità rispetto a ieri sera. “Nei giorni scorsi ...