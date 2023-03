Guerra per l’acqua in Asia Centrale, i Talebani afghani vogliono deviare il corso del principale fiume dell’area: è tensione con l’Uzbekistan (Di giovedì 30 marzo 2023) I Talebani, sempre più ansiosi di mostrare la loro presunta capacità di portare benefici agli oltre 40 milioni di abitanti dell’afghanistan, hanno iniziato a spingere il pedale dell’acceleratore su un’opera che rischia di compromettere il fragile equilibrio idrico centroAsiatico. D’altro canto, i benefici dell’iniziativa per i coltivatori afghani sarebbero innegabili. L’opera in questione è il canale Qosh Tepa, infrastruttura che consentirà di prevelare parte del flusso idrico del fiume Amu Darya, il principale corso d’acqua della regione, per garantire una migliore irrigazione a oltre 500mila ettari di territorio afghano. Al canale, che una volta completato sarà lungo quasi 300 chilometri, stanno lavorando migliaia di persone, uno sforzo messo in campo anche per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) I, sempre più ansiosi di mostrare la loro presunta capacità di portare benefici agli oltre 40 milioni di abitanti dell’stan, hanno iniziato a spingere il pedale dell’acceleratore su un’opera che rischia di compromettere il fragile equilibrio idrico centrotico. D’altro canto, i benefici dell’iniziativa per i coltivatorisarebbero innegabili. L’opera in questione è il canale Qosh Tepa, infrastruttura che consentirà di prevelare parte del flusso idrico delAmu Darya, ild’acqua della regione, per garantire una migliore irrigazione a oltre 500mila ettari di territorio afghano. Al canale, che una volta completato sarà lungo quasi 300 chilometri, stanno lavorando migliaia di persone, uno sforzo messo in campo anche per ...

