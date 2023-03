"Guardia Costiera aggressiva e...": chi è la "signora delle Ong" che insulta i militari (Di giovedì 30 marzo 2023) Costrette a viaggi sempre più lunghi (quindi costosi), spesso ferme per giorni in mare, e limitate dal decreto Piantedosi, le Ong hanno drasticamente ridotto le missioni in mare. In questo momento, per esempio non ci sono navi della Sea Watch nel Mediterraneo. L'organizzazione con il suo velivolo Seabird si limita a "segnalare" eventuali imbarcazioni di migranti in pericolo. E così Giorgia Linardi, che della Sea Watch è portavoce dal 2018, ora ha come obiettivo numero uno non il salvataggio dei migranti ma l'"affondamento" di Matteo Salvini e del governo Meloni. In queste ultime settimane, la bionda "miss Ong" comasca imperversa nei salotti tv - da PiazzaPulita a Tagadà - per sparare contro l'esecutivo. Lo ha fatto ieri da Tiziana Panella, e di nuovo oggi 29 marzo parlando con Adnkronos. Dopo il comunicato della Guardia Costiera della scorsa domenica ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Costrette a viaggi sempre più lunghi (quindi costosi), spesso ferme per giorni in mare, e limitate dal decreto Piantedosi, le Ong hanno drasticamente ridotto le missioni in mare. In questo momento, per esempio non ci sono navi della Sea Watch nel Mediterraneo. L'organizzazione con il suo velivolo Seabird si limita a "segnalare" eventuali imbarcazioni di migranti in pericolo. E così Giorgia Linardi, che della Sea Watch è portavoce dal 2018, ora ha come obiettivo numero uno non il salvataggio dei migranti ma l'"affondamento" di Matteo Salvini e del governo Meloni. In queste ultime settimane, la bionda "miss Ong" comasca imperversa nei salotti tv - da PiazzaPulita a Tagadà - per sparare contro l'esecutivo. Lo ha fatto ieri da Tiziana Panella, e di nuovo oggi 29 marzo parlando con Adnkronos. Dopo il comunicato delladella scorsa domenica ...

