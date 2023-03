“Guardatela, che emozione”. Nessuno ha mai visto Maria De Filippi così: scendono le lacrime al suo pubblico (Di giovedì 30 marzo 2023) Immagini emozionanti di Maria De Filippi, infatti è stata ripresa mentre era intenta a fare un gesto molto particolare e sicuramente più rilassante, immortalato da Raffaella Mennoia. Queste settimane per lei sono state decisamente molto complicate: da quel maledetto 24 febbraio, quando il marito Maurizio Costanzo è morto, ha sofferto tantissimo e addirittura, come paventato in una lettera dal conduttore Ezio Greggio, pare che lei abbia avuto anche l’intenzione di mollare il suo lavoro a causa dell’enorme dolore patito. Ma Maria De Filippi si è fatta forte ed è tornata protagonista con i suoi programmi di punta Uomini e Donne e Amici. Ora questo gesto che ha fatto commuovere migliaia e migliaia e tutti devono dire grazie a Raffaella Mennoia, che oltre ad essere autrice, è anche una carissima amica della presentatrice ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Immagini emozionanti diDe, infatti è stata ripresa mentre era intenta a fare un gesto molto particolare e sicuramente più rilassante, immortalato da Raffaella Mennoia. Queste settimane per lei sono state decisamente molto complicate: da quel maledetto 24 febbraio, quando il marito Maurizio Costanzo è morto, ha sofferto tantissimo e addirittura, come paventato in una lettera dal conduttore Ezio Greggio, pare che lei abbia avuto anche l’intenzione di mollare il suo lavoro a causa dell’enorme dolore patito. MaDesi è fatta forte ed è tornata protagonista con i suoi programmi di punta Uomini e Donne e Amici. Ora questo gesto che ha fatto commuovere migliaia e migliaia e tutti devono dire grazie a Raffaella Mennoia, che oltre ad essere autrice, è anche una carissima amica della presentatrice ...

