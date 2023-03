Gruppo Mascio Treviglio | è nata la Blu Medical Academy

(Di giovedì 30 marzo 2023). Bluè un’ideada una proposta del direttore scientifico, dottor Flavio Azzola, ortopedico e traumatologo dello sport, e Davide Pavanelli, osteopata e riatletizzatore, figure da sempre impegnate nel mondo degli sport di squadra e individuali. Si tratta di un progetto scientifico, sostenuto dalla Blu Basket 1971 e dalla Blu Basket, volto alla formazione di professionisti sanitari e non, impegnati nei settori della prevenzione degli infortuni, nella preparazione atletica per migliorare le performance dell’atleta e nel recupero degli atleti infortunati. L’aspetto formativo intende coinvolgere anche atleti, tecnici e famiglie attraverso momenti di divulgazione e confronto. La prova generale di questo piano risale al 26 gennaio 2023, nella prestigiosa cornice di ...

La classifica di partenzaTreviglio 6 (3 - 1) Unieuro Forlì 6 (3 - 1) Acqua S. Bernardo Cantù 4 (2 - 2) Tramec Cento 4 (2 - 2) Vanoli Basket Cremona 2 (1 - 3) Giorgio Tesi Group Pistoia ...Le altre due partite della prima giornata sono Giorgio Tesi Group Pistoia - Acqua San Bernardo Cantù e Tramec Cento -Treviglio. Domenica 9 aprile è in programma la seconda giornata: ...In ottica della nuova fase ad orologio che si aprirà domenica alle ore 17 con il match controTreviglio, la Benedetto XIV comunica che la campagna mini abbonamenti sarà aperta solo fino a giovedì 30 marzo. Per questo motivo la società ha organizzato tre Ticket Days per consentire ...

La caccia alla prima promozione in A1 della Gruppo Mascio passa per Cento, Pistoia e Forlì: date, orari e regolamento ...Le altre due partite della prima giornata sono Giorgio Tesi Group Pistoia-Acqua San Bernardo Cantù e Tramec Cento-Gruppo Mascio Treviglio. Domenica 9 aprile è in programma la seconda giornata: ...