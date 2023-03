Grottaminarda | al lavoro per un evento celebrativo in onore di San Tommaso

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto«Si terrà nel mese di agosto, sarà un’iniziativa collaterale al Festone, avrà un taglio un po’ diverso rispetto al passato: non un semplice convegno, ma una giornata di eventi squisitamente culturali, con la finalità di mettere in evidenza le diverse sfaccettature della figura del Santo, del filosofo, del teologo». Rocco Barrasso, membro dello staff del Sindaco, spiega il progetto dell’Amministrazione comunale per l’indi Sand’Aquino. Il primo cittadino gli ha affidato l’incarico di organizzare e coadiuvare le iniziative. Nei prossimi giorni si terranno incontri con il Vescovo, Sergio Melillo, con il Comitato per il Festone, con l’Associazione “Centro Studi San”, con l’Assessore regionale al turismo, Felice Casucci. Si lavorerà ...