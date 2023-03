Greenpeace, in Europa +64% i voli privati nel 2022 (Di giovedì 30 marzo 2023) I voli dei jet privati raggiungono livelli record in Europa: nel 2022 si sono registrati più di 572 mila voli, con un aumento del 64% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge da un'analisi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Idei jetraggiungono livelli record in: nelsi sono registrati più di 572 mila, con un aumento del 64% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge da un'analisi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_economia : Greenpeace, in Europa +64% i voli privati nel 2022. Emissioni raddoppiate. Italia 4/a per numero di voli #ANSA - fisco24_info : Greenpeace, in Europa +64% i voli privati nel 2022: Emissioni raddoppiate. Italia 4/a per numero di voli - ioloraccolgo : Greenpeace, in Europa +64% i voli privati nel 2022 - FrancescoTria7 : @gonufrio @aborasch @MgMidu @GiaSilvestrini @wganapini @FranFerrante @Greenpeace_ITA @PaoloGentiloni @ellyesse… - MirkoDodi : @fanpage @Greenpeace_ITA Perfetto, siamo nelle mani giuste... poi andremo a fare la fine del 2011 dando la colpa all'Europa. -