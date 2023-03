Graziano Mesina rifiuta le visite, il tribunale: 'Impossibili gli arresti domiciliari senza una diagnosi' (Di giovedì 30 marzo 2023) Graziano Mesina, l'ex primula rossa del Supramonte, 80 anni e detenuto nel carcere milanese di Opera, "rifiuta" le cure e ogni accertamento diagnostico e quindi non è possibile arrivare ad una "... Leggi su globalist (Di giovedì 30 marzo 2023), l'ex primula rossa del Supramonte, 80 anni e detenuto nel carcere milanese di Opera, "" le cure e ogni accertamento diagnostico e quindi non è possibile arrivare ad una "...

