Graziano Mesina rifiuta le cure e resta in carcere, niente domiciliari senza diagnosi (Di giovedì 30 marzo 2023) L'ex primula rossa del Supramonte, Graziano Mesina, "rifiuta" le cure e ogni accertamento diagnostico e quindi non è possibile arrivare ad una "diagnosi certa" sulle sue condizioni di salute. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, presieduto da Giovanna Di Rosa, con un provvedimento con cui nelle scorse settimane ha deciso, in un procedimento aperto d'ufficio, che non si possa concedere all'80enne, detenuto ad Opera dallo scorso giugno, il differimento pena con detenzione domiciliare. Il principio espresso (giudice estensore Giovanni Gerosa) è che l'opposizione a cure e diagnosi da parte del detenuto non consente il differimento pena.

