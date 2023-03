Graziano Mesina, no del Tribunale di Sorveglianza alla detenzione domiciliare: “Rifiuta le cure” (Di giovedì 30 marzo 2023) Niente cure e no alla detenzione domiciliare. Graziano Mesina, 80 anni, arrestato dopo 17 mesi di latitanza nel dicembre del 202i per sfuggire all’esecuzione di una pena, “Rifiuta” le cure e ogni tipo di accertamento diagnostico e quindi non è possibile arrivare ad una “diagnosi certa” sulle sue condizioni di salute. Per questo motivo il Tribunale di Sorveglianza di Milano, presieduto da Giovanna Di Rosa, non è stato concesso il differimento pena con detenzione domiciliare per il più noto esponente del banditismo. L’ex primula rossa del Supramonte, detenuto da qualche mese ad Opera (Milano), deve scontare una pena a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Nientee no, 80 anni, arrestato dopo 17 mesi di latitanza nel dicembre del 202i per sfuggire all’esecuzione di una pena, “” lee ogni tipo di accertamento diagnostico e quindi non è possibile arrivare ad una “diagnosi certa” sulle sue condizioni di salute. Per questo motivo ildidi Milano, presieduto da Giovanna Di Rosa, non è stato concesso il differimento pena conper il più noto esponente del banditismo. L’ex primula rossa del Supramonte, detenuto da qualche mese ad Opera (Milano), deve scontare una pena a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di ...

