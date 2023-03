Gravina: “Il calcio va oltre la regola del bilancio, parametri non solo economici” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Ritengo che il concetto di crescita debba essere accompagnato da un fenomeno naturale del nostro mondo: vanno messi sotto controllo i costi altrimenti non si va da nessuna parte”. Inizia così il discorso del presidente della Figc, Gabriele Gravina, al convegno (L’in)sostenibile leggerezza del calcio” della Sapienza di Roma: “La nostra dimensione economica è una dimensione che molti leggono attraverso una serie di parametri che sono legittimi nel campo dell’economia: come bilanci, ricavi, costi o perdite. Ma il calcio va oltre la regola del bilancio. Ha un impatto sociale. Per questo il calcio deve essere il luogo del confronto e del rispetto, tenendo fuori tutto ciò che è lontano da questo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) “Ritengo che il concetto di crescita debba essere accompagnato da un fenomeno naturale del nostro mondo: vanno messi sotto controllo i costi altrimenti non si va da nessuna parte”. Inizia così il discorso del presidente della Figc, Gabriele, al convegno (L’in)sostenibile leggerezza del” della Sapienza di Roma: “La nostra dimensione economica è una dimensione che molti leggono attraverso una serie diche sono legittimi nel campo dell’economia: come bilanci, ricavi, costi o perdite. Ma ilvaladel. Ha un impatto sociale. Per questo ildeve essere il luogo del confronto e del rispetto, tenendo fuori tutto ciò che è lontano da questo”. SportFace.

