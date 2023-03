Graviano ritira in ballo Berlusconi (Di giovedì 30 marzo 2023) Sembra che se ne siano accorti davvero in pochi delle dichiarazioni del boss di Brancaccio Giuseppe Graviano, condannato all’ergastolo con Rocco Santo Filippone nel processo “Ndrangheta stragista” che ha riscritto il periodo delle stragi mafiose in Italia. Il boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano, torna a parlare dei rapporti con Berlusconi. “Con l’imprenditore del Nord contatti solo per i soldi” Anche la Corte d’Assise d’Appello ha confermato che gli imputati sono i mandanti del duplice omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi il 18 gennaio 1994 sull’autostrada all’altezza dello svincolo di Scilla in provincia di Reggio Calabria ma soprattutto ha confermato il disegno di una “strategia stragista” che ha insanguinato il Paese nella prima metà degli anni novanta e che era stata messa in atto da Cosa nostra e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) Sembra che se ne siano accorti davvero in pochi delle dichiarazioni del boss di Brancaccio Giuseppe, condannato all’ergastolo con Rocco Santo Filippone nel processo “Ndrangheta stragista” che ha riscritto il periodo delle stragi mafiose in Italia. Il boss di Brancaccio, Giuseppe, torna a parlare dei rapporti con. “Con l’imprenditore del Nord contatti solo per i soldi” Anche la Corte d’Assise d’Appello ha confermato che gli imputati sono i mandanti del duplice omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi il 18 gennaio 1994 sull’autostrada all’altezza dello svincolo di Scilla in provincia di Reggio Calabria ma soprattutto ha confermato il disegno di una “strategia stragista” che ha insanguinato il Paese nella prima metà degli anni novanta e che era stata messa in atto da Cosa nostra e ...

