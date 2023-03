Grassani | ' Sangiovannese - Grosseto | quegli scavi nelle porte come una gara scapoli contro ammogliati'

(Di giovedì 30 marzo 2023) 'È stata una partita'. Non usa mezzi termini, l'avvocato Mattia, per descrivere i fatti didello scorso 20 marzo, in Serie D. Ledello ...

“È stata una partita scapoli contro ammogliati”. Non usa mezzi termini, l’avvocato Mattia Grassani, per descrivere i fatti di Sangiovannese-Grosseto dello scorso 20 marzo, in Serie D. Le porte dello ...Come ormai noto, ha avuto del paradossale quanto accaduto domenica prima di Sangiovannese-Grosseto, match del Girone E di Serie D terminato 1-1: nel pre.