Grande Fratello Vip, parla l'ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa :"Antonella non ama Edoardo ma i fan" (Di giovedì 30 marzo 2023) Gianluca Benincasa intervistato dal portale di Tvpertutti, è tornato a parlare di Antonella Fiordelisi e della sua storia d'amore con Edoardo Donnmaria. Leggi su comingsoon (Di giovedì 30 marzo 2023)intervistato dal portale di Tvpertutti, è tornato are die della sua storia d'amore conDonnmaria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - vivailtrashhh : “Nikita è la quinta finalista del Grande Fratello Vip!”? Oh no, Oh no, Oh no no no no!????? #GFvip #nikiters… - BRIAN67701774 : RT @Carlos943956631: Il grande fratello è stato rovinato dal momento in cui Oriana ha messo piede in quella casa.#gintonic #nikiters #donna… - QueenG80328621 : @zoemantus ?? la mamma vi risponde e dice quello che già nikita disse ovvero che avevano già rapporti , e che era co… -