Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi: "Spero vinca Nikita, Nicole Murgia? E' Edoardo che non vuole più rapporti con lei" (Di giovedì 30 marzo 2023) Antonella Fiordelisi ospite nell'ultimo appuntamento con Casa Chi, ha parlato apertamente dei motivi che l'hanno spinta a fare determinate richieste ad Edoardo Donnamaria e chi spera vinca il GF Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 30 marzo 2023)ospite nell'ultimo appuntamento con Casa Chi, ha parlato apertamente dei motivi che l'hanno spinta a fare determinate richieste adDonnamaria e chi sperail GF Vip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - vivailtrashhh : “Nikita è la quinta finalista del Grande Fratello Vip!”? Oh no, Oh no, Oh no no no no!????? #GFvip #nikiters… - VanityFairIt : Più il #GFvip continua la sua corsa verso la finalissima e più siamo convinti che a fare la differenza in programmi… - lacastellana8 : @GF_diretta Sinceramente sono falsi allo stesso modo sia tavassi che Micol... Coppia nata per cercare di vincere il… - brekbia : RT @PiuDonna1: Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi spegne di nuovo le telecamere nel van ma si sente tutto. Pronta la squalifica #incorvas… -