Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon piange per Luca Onestini: "Non vorrei perderlo nella mia vita" (Di giovedì 30 marzo 2023) A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 7 Nikita Pelizon sente la mancanza di Luca Onestini, uscito dal programma lunedì scorso. Sta per iniziare l'ultimo fine settimana per i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 e Nikita, una delle finaliste del programma, in queste ore ha sentito la mancanza di Luca Onestini, eliminato nella puntata di lunedì scorso. Il rapporto tra i due ha avuto molte ombre e poca luce ma, nonostante questo, la modella vorrebbe frequentare Luca anche al di fuori della casa più spiata d'Italia nella casa del Grande Fratello 7, due persone sentono più degli altri la mancanza di ...

