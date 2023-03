GP di Melbourne, Leclerc: non sarà facile vincere (Di giovedì 30 marzo 2023) ma non abbassiamo le armi per provarci – “Non solo non abbiamo la macchina dell’anno scorso, ma siamo tornati un po’ indietro di performance e quindi non posso dire che qui sarà facile vincere. Di sicuro non abbassiamo le armi per provarci”. Charles Leclerc tiene il piede sul freno delle ambizioni. A Melbourne la F1 torna in pista con la Ferrari in crisi e il monegasco resta realista: “Qui non ci saranno novità, ma stiamo lavorando per portarle dopo l’Australia e tornare così vicino alla Red Bull. Il mio obiettivo di quest’anno però non è cambiato, voglio il Mondiale”. (Pic/ Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023) ma non abbassiamo le armi per provarci – “Non solo non abbiamo la macchina dell’anno scorso, ma siamo tornati un po’ indietro di performance e quindi non posso dire che qui. Di sicuro non abbassiamo le armi per provarci”. Charlestiene il piede sul freno delle ambizioni. Ala F1 torna in pista con la Ferrari in crisi e il monegasco resta realista: “Qui non ci saranno novità, ma stiamo lavorando per portarle dopo l’Australia e tornare così vicino alla Red Bull. Il mio obiettivo di quest’anno però non è cambiato, voglio il Mondiale”. (Pic/ Dire)

