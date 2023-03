Gp d’Australia, Leclerc: “Non aspetto miracoli in gara, c’è tanto da lavorare” (Di giovedì 30 marzo 2023) Melbourne – “Non mi aspetto miracoli per questo week-end”. Parola di Charles Leclerc alla vigilia del Gran Premio d’Australia, terza prova del Mondiale 2023 di Formula 1. “La vettura è diversa da quella dell’anno scorso. In qualifica siamo sempre andati bene, in gara la nostra macchina è più difficoltosa. Credo che saremo vicini in qualifica, ma penso che in gara sarà simile alle altre gare. C’è tanto da lavorare per avvicinare le Red Bull” (Ansa). (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 marzo 2023) Melbourne – “Non miper questo week-end”. Parola di Charlesalla vigilia del Gran Premio, terza prova del Mondiale 2023 di Formula 1. “La vettura è diversa da quella dell’anno scorso. In qualifica siamo sempre andati bene, inla nostra macchina è più difficoltosa. Credo che saremo vicini in qualifica, ma penso che insarà simile alle altre gare. C’èdaper avvicinare le Red Bull” (Ansa). (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su ...

