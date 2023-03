GP Australia, F1: programma e diretta TV (Di giovedì 30 marzo 2023) Archiviate le prime due tappe in Bahrein e Arabia Saudita, questo fine settimana si torna in pista con il GP di Australia di F1. Dopo il dominio delle Red Bull in queste prime due fasi, bisognerà vedere se tale resterà il copione della stagione oppure se emergerà qualcuno in grado di poterle impensierire. Si parte domani, venerdì 31 Marzo, con le prove libere per poi arrivare alla gara di domenica. Andiamo dunque a vedere per intero il programma e dove seguire in diretta le gare. GP Australia, F1: tutti gli appuntamenti del fine settimana Sarà dunque un altro denso fine settimana di gare in F1 con il GP d’Australia che si prepara a cominciare. Tutti inseguono le Red Bull, che invece sperano nella terza doppietta consecutiva, ma soprattutto in casa Italia si aspetta una risposta dalle Ferrari, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Archiviate le prime due tappe in Bahrein e Arabia Saudita, questo fine settimana si torna in pista con il GP didi F1. Dopo il dominio delle Red Bull in queste prime due fasi, bisognerà vedere se tale resterà il copione della stagione oppure se emergerà qualcuno in grado di poterle impensierire. Si parte domani, venerdì 31 Marzo, con le prove libere per poi arrivare alla gara di domenica. Andiamo dunque a vedere per intero ile dove seguire inle gare. GP, F1: tutti gli appuntamenti del fine settimana Sarà dunque un altro denso fine settimana di gare in F1 con il GP d’che si prepara a cominciare. Tutti inseguono le Red Bull, che invece sperano nella terza doppietta consecutiva, ma soprattutto in casa Italia si aspetta una risposta dalle Ferrari, che ...

