Governo: Tajani, 'Fi leale con alleati' (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Senza di noi non esisterebbe il centrodestra e vogliamo esercitare il nostro ruolo leali con gli alleati". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Stasera Italia su Rete4. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Senza di noi non esisterebbe il centrodestra e vogliamo esercitare il nostro ruolo leali con gli". Così il ministro degli Esteri, Antonio, a Stasera Italia su Rete4.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... berlusconi : Il governo di centro-destra sta lavorando in questa direzione: il Ministro degli Esteri Tajani ha posto i Balcani a… - welikeduel : 'Il 3 aprile ci sarà la nuova udienza a Piazzale Clodio. Avevamo chiesto la presenza di Meloni e Tajani, per riferi… - nonleggerlo : La famiglia Regeni a @zdizoro: 'Dal suo insediamento questo governo non si è mai fatto sentire sulla tragedia di no… - MonicaLottoV : @StaseraItalia @Antonio_Tajani Davvero? Non ce ne siamo accorti…Avete scippato il voto degli italiani, avanti di qu… - FrancescoTagli : RT @berlusconi: Il governo di centro-destra sta lavorando in questa direzione: il Ministro degli Esteri Tajani ha posto i Balcani al centro… -